Як купити справжню ікру до новорічного столу: поради від Держпродспоживслужби 

Вже традиційного перед новорічними та різдвяними святами в Україні активізується продаж фальсифікованої ікри. Підробка зустрічається не тільки серед дешевих товарів, але й тих, що коштують дорожче. Однак покупці досить легко можуть розпізнати якісну ікру, якщо дотримуватимуться кількох простих правил.

Про це розповіли в Держпродспоживслужбі України.

Як обрати безпечну та якісну ікру

Спеціальні з захисту прав споживачам радять українця звертати увагу на такі нюанси:

Місце продажу. Краще купувати ікру в мережевих магазинах. Там найнижча ймовірність потрапити на фальсифікат. До того ж там краще контролюють умови зберігання та стежать за терміном придатності.

Упаковка та маркування. Найкраще купувати ікру в скляній тарі. Бажано, щоб вона була прозора і ви могли візуально оцінити її якість. Також варто відмовитися від розважної ікри, адже там немає маркування, а продукт могли багаторазово заморожувати/розморожувати. Кришка при цьому повинна бути проштампована зсередини. Адже нанесені чи видавлені всередину цифри легко можна підробити.

Дата виробництва. Червону ікру добувають в липні-серпні. Тож якщо на кришці вказано іншу дату, то ймовірно, солили вже заморожену ікру.

Склад. У складі повинен бути вказаний сорт. Найкраще обирати перший. При цьому вміст солі не має перевищувати 5-6%.

Зовнішній вид та аромат. Оцінити смакові якості продукти можна буде лише після покупки. Справжня ікра повинна бути розсипчастою, мати однорідний колір та легкий рибний аромат. Фальсифіковану ікру роблять з желатину або водоростей, тож вона буде жорсткою, не матиме ядра та матиме сильний рибний аромат і найчастіше надлишок солі.

Найпростіший спосіб оцінити справжність ікри — кинути кілька ікринок в гарячу воду Штучна ікра просто розчиниться в воді.

Також зверніть увагу, що ікра, яка начебто ввезена з рф — це контрабанда або фальсифікат. Офіційно подібні товари давно не імпортується до України.