Без банковской карты никуда: с 1 января введут изменения в оплате картой

С нового года терминалы для оплаты картой должны быть во всех населенных пунктах Украины, в которых население на уровне 5-25 тысяч человек.

Соответствующее постановление приняли в Кабинете министров Украины – № 894.

Таким образом предпринимателей должны до первого января 2024 года во всех торговых точках установить терминалы для приема оплаты безналично, (в том числе с использованием электронных платежных средств, платежных приложений или платежных устройств) за проданные товары или предоставленные услуги.

Детали

В соответствии с изменениями, субъекты хозяйствования должны позаботиться о POS-терминалах. А именно:

с первого января этого года терминалы для оплаты должны быть во всех торговых точках населенных пунктов, если там проживает более 25 тысяч человек;

с первого января 2024 года терминалы должны быть установлены в населенных пунктах, в которых количество населения в пределах 5-25 тысяч человек;

с первого января 2025 года это нововведение коснется торговцев в населенных пунктах, где проживает менее чем пять тысяч человек;

с первого января 2026 года терминалы должны быть у торговцев физических лиц предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога первой группы, продавцов, осуществляющих торговлю с использованием торговых автоматов, выездную или выносную торговлю, а также тех, кто продает собственноручно выращенные овощи или продукты животноводства.

Отметим, что с января 2024 года в Украине вырастет минимальная заработная плата, а на этом фоне и пенсионные выплаты.

Также в марте, вероятно, пройдет масштабная индексация пенсионных выплат. В этот раз впервые будут применены специальные пенсионные баллы, которые позволят сделать пенсионные выплаты более справедливыми. Сейчас разница в пенсии может достигать тысячи гривен, это при условии, что пенсионеры работали на идентичных должностях и получали в свое время среднюю по стране заработную плату. Особенно ощутима разница с пенсиями тех, кто вышел на заслуженный отдых до 2010 и теми, кто стал пенсионерами всего несколько лет назад.