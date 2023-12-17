Без банківської картки нікуди: з 1 січня запровадять зміни в оплаті карткою

З нового року термінали для оплати карткою повинні бути в усіх населених пунктах України, в яких населення на рівні 5-25 тисяч осіб.

Відповідну постанову прийняли в Кабінеті міністрів України — № 894.

Таким чином підприємців повинні до першого січня 2024 року у всіх торгових точках встановити термінали для прийому оплати безготівково, (в тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних додатків або платіжних пристроїв) за продані товари або надані послуги.

Деталі

Відповідно до змін, суб’єкти господарювання повинні подбати про POS-термінали. А саме:

з першого січня цього року термінали для оплати повинні бути в усіх торгових точках населених пунктів, якщо там проживає понад 25 тисяч осіб;

з першого січня 2024 року термінали повинні бути встановлені в населених пунктах, в яких кількість населення в межах 5-25 тисяч осіб;

з першого січня 2025 року це нововведення торкнеться торговців в населених пунктах, де проживає менш ніж п’ять тисяч осіб;

з першого січня 2026 року термінали повинні бути у торговців фізичних осіб підприємців, які є платниками єдиного податку першої групи, продавців, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну або виносну торгівлю, а також тих, хто продає власноруч вирощену городину або продукти тваринництва.

Зазначимо, що з січня 2024 року в Україні зросте мінімальна заробітна плата, а на цьому фоні і пенсійні виплати.

Також в березні, ймовірно, пройде масштабна індексація пенсійних виплат. Цього разу вперше будуть застосовані спеціальні пенсійні бали, які дозволять зробити пенсійні виплати більш справедливими. Зараз різниця в пенсії може сягати тисячі гривень, це за умови, що пенсіонери працювали на ідентичних посадах та отримували свого часу середню по країні заробітну плату. Особливо відчутна різниця з пенсіями тих, що вийшли на заслужений відпочинок до 2010 та тими, що стали пенсіонерами всього кілька років тому.