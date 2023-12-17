Решение принято: Кабмин уменьшит пенсии некоторых украинцев до минималки

На днях стало известно, что некоторым украинцам уменьшат пенсионные выплаты до минимально возможной.

Соответствующий законопроект был принят на заседании правительства 15 декабря 2023 года.

В соответствии с этим, некоторым категориям граждан будут платить лишь один прожиточный минимум даже если до этого они получали гораздо большую пенсию.

С чем это связано

Кабинет министров Украины заявил о необходимости ограничить одним прожиточным минимумом пенсии лиц, которых осудили за преступления против национальной безопасности.

В течение срока отбывания наказания в виде ограничения или лишения свободы, такие лица будут лишены пенсии. Им будут выплачивать не более размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

По состоянию на 2024 год – эта сумма составляет 2 361 гривны.

Что еще нужно знать

Отметим, что часть украинцев должна пройти идентификацию в Пенсионном фонде или отделения Ощадбанка. Это касается лиц, получивших статус ВПЛ до 24 февраля, то есть лица, которые были вынуждены покинуть свой дом еще с 2014 года, когда российские оккупанты впервые вторглись на территорию Украины.

В начале декабря было принято решение о возможности прохождения идентификации онлайн. Вот что известно:

записаться на прохождение идентификации можно онлайн на сайте ПФУ или по телефону;

идентификация будет проведена в течение месяца, но не ранее чем через 10 дней с момента подачи заявки;

во время беседы в одном из мессенджеров нужно будет показать документ, удостоверяющий личность;

такое лицо будут спрашивать о различных моментах, например, количество лет стажа и другую информацию, которая поможет убедиться, что идентификацию проходит именно получатель выплат лично.

Результаты прохождения идентификации будут известны не сразу. Полученную информацию сначала обработают, а о результатах сообщат получателя социальных выплат дополнительно, вероятно, в телефонном режиме.