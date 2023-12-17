Рішення прийняте: Кабмін зменшить пенсії деяких українців до мінімалки

Днями стало відомо, що деяким українцям зменшать пенсійні виплати до мінімально можливої. Відповідний законопроєкт було прийнято на засіданні уряду 15 грудня 2023 року.

Відповідно до цього, деяким категоріям громадян платитимуть лише один прожитковий мінімум навіть якщо до цього вони отримували набагато більшу пенсію.

З чим це пов’язано

Кабінет міністрів України заявив про необхідність обмежити одним прожитковим мінімумом пенсії осіб, яких засудили за злочини проти національної безпеки.

Протягом терміну відбування покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі, такі особи будуть позбавлені пенсії. Їм виплачуватимуть не більше розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Станом на 2024 рік — ця сума становить 2 361 гривні.

Що ще потрібно знати

Зазначимо, що частина українців повинна пройти ідентифікацію в Пенсійному фонді або відділення Ощадбанку. Це стосується осіб, які отримали статус ВПО до 24 лютого, тобто особи, які були змушені покинути свій дім ще з 2014 року, коли російські окупанти вперше вдерлися на територію України.

На початку грудня було прийнято рішення про можливість проходження ідентифікації онлайн. Ось що відомо:

записатися на проходження ідентифікації можна онлайн на сайті ПФУ або за телефоном;

ідентифікація буде проведена протягом місяця, але не раніше ніж за 10 днів з моменту подання заявки;

під час бесіди в одному з месенджерів потрібно буде показати документ, який посвідчує особу;

тако особу будуть запитувати про різні моменти, наприклад, кількість років стажу та іншу інформацію, яка допоможе переконатися, що ідентифікацію проходить саме отримувач виплат.

Результати проходження ідентифікації будуть відомі не одразу. Отриману інформацію спочатку опрацюють, а про результати повідомлять отримувача соціальних виплат додатково, ймовірно, в телефонному режимі через кілька днів після проходження ідентифікації.