Касается пенсионеров, которые получают пенсии в Ощаде и Привате: АМКУ сделал важное заявление

В Украине получать пенсии и ряд других социальных выплат можно на банковскую карточку или в отделениях Укрпочты. Последний вариант остается популярным в отдаленных деревнях, где нет банковских учреждений и даже банкоматов. Однако львиная доля украинцев все же пользуется благами цивилизации и получает деньги через банки.

Проблема только в том, что в Украине такими учреждениями могут быть только государственные банки, то есть те, где доля акций государства составляет не менее 75%. Это создает определенные неудобства тем людям, которые не являются клиентами этих банков, и имеют счет в другом.

Напомним, что в Украине всего системно важными считаются 15 банков, и только пять из них в большей степени считаются государственными, это Ощадбанк, Приватбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк и Сенс Банк. Вот через эти банки пенсионеры и льготники могут получать свои выплаты. Однако скоро все может измениться.

Антимонопольный комитет выступил с предложением

Антимонопольный комитет предложил Кабинету Министров изменить это правило и позволить людям получать льготные и социальные выплаты насчет того банка, который они пожелают.

Мол, монополия, которая образовалась сейчас, притесняет права граждан и бизнеса. Они не имеют возможности выбирать учреждение, которое для них было бы наиболее комфортным и выгодным. К примеру, львиная доля украинцев являются клиентами Монобанка. А-Банка, Пумба, однако эти банки не входят в перечень банков государственного сектора. Поэтому, если лицо, например, выиграло грант, а сейчас такое часто бывает среди представителей малого бизнеса, ему нужно открывать счет в одном из предложенных банков, а не в том, в каком он, возможно, этот счет уже имеет.

Прислушивается ли Кабмин к этому предложению, пока неизвестно. Напомним, что речь идет о пенсионных выплатах, социальной помощи, льготах, грантах и т.д.