Стосується пенсіонерів, які отримують пенсії в Ощаді та Приваті: АМКУ зробив важливу заяву

В Україні отримувати пенсії та ряд інших соціальних виплат можна на банківську картку або ж у відділеннях Укрпошти. Останній варіант залишається популярним у віддалених селах, де немає банківських установ і навіть банкоматів. Однак левова частка українців все ж таки користується благами цивілізації та отримує гроші через фінустанови.

Проблема лише у тому, що в Україні такими установами можуть бути лише державні банки, тобто ті, де частка акцій держави складає не менше 75%. Це створює певні незручності для тих людей, які не є клієнтами цих банків, і мають рахунок в котромусь іншому. Нагадаємо, що в Україні всього системно важливими вважаються 15 банків, і лише п’ять з них більшою мірою вважаються державними, це: Ощадбанк, ПриватБанк, Укрексімбанк, Укргазбанк та Сенс Банк. Ось через ці банки пенсіонери та пільговики й можуть отримувати свої виплати. Однак невдовзі все може змінитися.

Антимонопольний комітет виступив з пропозицією

Антимонопольний комітет запропонував Кабінету Міністрів змінити це правило, і дозволити людям отримувати пільгові та соціальні виплати на рахунок того банку, який вони забажають.

Мовляв, та монополія, яка утворилась зараз утискає права громадян та бізнесу. Вони не мають можливості вибирати установу, яка для них була б найбільш комфортною та вигідною. Наприклад, левова частка українців є клієнтами Монобанку, А-Банку, ПУМБ, однак ці банки не входять в перелік банків державного сектора. Тож, якщо особа, наприклад, виграла грант, а зараз таке часто буває серед представників малого бізнесу, їй потрібно відкривати рахунок в одному з запропонованих банків, а не в тому в якому вона можливо цей рахунок вже має.

Чи дослухається Кабмін до цієї пропозиції поки невідомо. Нагадаємо, що мова йде про пенсійні виплати, соціальну допомогу, пільги, гранти тощо.