Компенсации от Киевстар: все что нужно знать абонентам уже сегодня

Напомним, что на днях компания Киевстар подверглась масштабной кибератаке. В результате все вышло из строя, поэтому украинцы остались без связи.

В компании голубого оператора пообещали компенсацию для абонентов Киевстар. Об этом официально заявил президент компании Александр Комаров в эфире телемарафона “Единые новости”.

Мы собрали все, что известно о компенсации абонентам. Читайте далее в нашем материале.

Что известно о компенсациях от “Киевстар”

Президент компании Киевстар Александр Комаров заявил, что пока не стоит разгонять информацию о компенсациях, ведь крайне сложно говорить о том, сколько времени уйдет на полное восстановление всех услуг. Поэтому размер компенсации полностью будет зависеть от того, сколько времени будет отсутствовать связь.

Также он сказал, что в день, когда компания будет готова анонсировать полностью пакет услуг, он снова выйдет на связь в эфире телемарафона и официально об этом заявит.

Поэтому не стоит искать информацию или верить объявлениям мошенников где обещают по две сотни гривен. Информация о компенсациях будет сообщена дополнительно, поэтому стоит проверять официальный сайт оператора.

По словам директора компании, можно будет говорить о размере компенсации и ее вид только после того, как все сервисы Киевстар будут полностью восстановлены и станет понятно, сколько времени пользователи не имели доступа к привычным сервисам.

В планах – не только финансовая компенсация, но и моральная поддержка, ведь украинцы рассчитывали на Киевстар.

Напомним, на Киевстар осуществили самую масштабную кибератаку, подобного еще не было в мировой истории. Подобная ситуация была и в Монобанке, но его основатель – Олег Гороховский, сообщил, что атаку удалось успешно отбить.

По состоянию на сейчас Киевстар удалось восстановить услуги голосовой связи, а также мобильный и домашний интернет поэтому абоненты снова могут позвонить или написать своим родным и друзьям.