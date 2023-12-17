Компенсації від Київстар: все що потрібно знати абонентам вже сьогодні

Нагадаємо, що днями компанія Київстар зазнала наймасштабнішої кібератаки. В результаті все вийшло з ладу, тож українці залишилися без зв’язку.

В компанії блакитного оператора пообіцяли компенсацію для абонентів Київстар. Про це офіційно заявив президент компанії Олександр Комаров в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

Ми зібрали все, що відомо про компенсації абонентам. Читайте далі в нашому матеріалі.

Що відомо про компенсації від “Київстар”

Президент компанії Київстар Олександр Комаров заявив, що поки не варто розганяти інформацію про компенсації, адже вкрай складно говорити про те, скільки часу піде на повне відновлення всіх послуг. Тож розмір компенсації повністю залежатиме від того, скільки часу буде відсутній зв’язок.

Також він сказав, що в день, коли компанія буде готова анонсувати повністю пакет послуг, він знову вийде на зв’язок в ефірі телемарафону і офіційно про це заявить.

Тож не варто шукати інформацію чи вірити оголошенням шахраїв де обіцяють по дві сотні гривень. Інформація щодо компенсацій буде повідомлена додатково, тож варто перевіряти офіційний сайт оператора.

За словами директора компанії, можна буде говорити про розмір компенсації та її вигляд лише після того, як всі сервіси Київстар будуть повністю відновлені і стане зрозуміло, скільки часу користувачі не мали доступу до звичних сервісів.

В планах — не лише фінансова компенсація, але й моральна підтримка, адже українці розраховували на Київстар.

Нагадаємо, на Київстар здійснили наймасштабнішу кібератаку, подібного ще було у світовій історії. Подібна ситуація була і в Монобанку, але його засновник — Олег Гороховський, повідомив, що атаку вдалося успішно відбити.

Станом на зараз Київстар вдалося відновити послуги голосового зв’язку, а також мобільний та домашній інтернет тож абоненти знову можуть подзвонити чи написати своїм рідним та друзям.