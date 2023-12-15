Три неприємності, які загрожують всім українцям з ноутбуками

Ноутбук, мабуть, є у більшості користувачів. Багато хто й зовсім не тримає вдома масивний системний блок, монітор, клавіатуру, а задовольняються компактним лептопом.

Більшість користувачів і зовсім носять ноутбук із собою скрізь – такий комп’ютер зручно використовувати для роботи, навчання і розваг. У цій публікації ми розглянемо 3 неочевидні небезпеки, які чекають практично на кожного власника портативного ПК.

Wi-Fi і Bluetooth

Підключившись до публічної Wi-Fi мережі, ваш пристрій за неправильних налаштувань може бути вразливим. Дуже часто хакери зламують публічні Wi-Fi мережі з великим трафіком, щоб скористатися пристроями жертв. Часте використання публічного Wi-Fi збільшує ризик злому і зараження комп’ютерними вірусами. Особливо це стосується власників лептопів із застарілими операційними системами.

Bluetooth також набирає швидкість зі злому – дуже часто пристрої можуть бути зламані через цю бездротову мережу. Щоправда, в цьому разі зловмисник повинен перебувати десь поруч або мати якийсь стаціонарний шлюз для злому.

Порада: Для того, щоб зменшити ризик злому, бажано використовувати перевірений VPN, а також не відключати засоби мережевого захисту Windows.

Ризик втрати даних

Ноутбук можна втратити – забути на лавці, стати жертвою злодія і навіть розбити. Гаразд залізо, його завжди можна купити нове, а ось збережені дані на ньому вже не купиш. Тим паче, більшість користувачів взагалі не замислюються про створення резервної копії – тримають усі дані на жорсткому диску лептопа.

Порада: Використовуйте хмарні сервіси для зберігання резервних копій. Попрацювали в кафе або на вокзалі в очікуванні поїзда? Завантажте документи та інші матеріали у віддалене сховище. Використовуйте шифрування диска, щоб дані не дісталися зловмисникам.

Акумулятор

І третя небезпека, про яку взагалі мало хто замислюється – це акумулятор. Під час інтенсивного використання ноутбука, за великої кількості циклів “заряд-розряд”, акумуляторна батарея піддається процесу деградації. Буває, такий процес проходить непомітно для користувача – просто ноутбук не тримає заряд так, як тримав раніше.

Але буває, що батарея починає роздуватися – особливо цим страждають тонкі ноутбуки з незнімним джерелом живлення. Здута батарея може порушити геометрію корпусу і пошкодити його, а використання такого пристрою може призвести навіть до пожежі.

Порада: Стежте за батареєю ноутбука і геометрією корпусу. Якщо ви помітили, що одна частина ноутбука випирає, з’явилися щілини, то, можливо, сталося здуття батареї. У разі, якщо ваш лептоп дуже погано тримає заряд – замініть батарею. Акумулятор і зарядний пристрій бажано використовувати тільки оригінальні або рекомендовані виробником. Не залишайте ноутбук без нагляду під час заряджання.