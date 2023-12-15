ТЦК придумали абсурдную схему, чтобы мобилизовать больше мужчин: адвокаты объясняют, как поступить

Мобилизация продолжается и чем дальше, тем чаще в средствах массовой информации и соцсетях появляется информация о незаконном вручении повесток. Точнее о совершенно негуманных методах их вручения, когда мужчин буквально поваливают на землю, насильно доставляют в военкомат. Заставляют подписывать повестки, на которых нет всех необходимых данных, то есть такая повестка по сути недействительна, и люди подписывают непонятно что. Юристы ежедневно записывают разнообразные видеоролики, чтобы помочь украинцам больше узнать о своих правах, и не делать из мобилизации откровенный хаос, где действия ТЦК часто абсолютно неприемлемы.

Адвокаты подчеркивают, что все нужно снимать

Доказать, что вас незаконно задержали, или применили к вам силу при вручении повестки или транспортировке в военкомат можно. Но при этом это все должно быть как-то зафиксировано и лучше с помощью видеосъемки.

Адвокат рассказал о еще одной махинации со стороны военкомата, которая вообще абсурдна. 5 декабря представители ТЦК вручили повестку мужчине, согласно которой он должен был прибыть в военкомат уже на следующий день. И одновременно заставили его подписать сообщение о рассмотрении административного дела, которое откроют также на следующий день, если мужчина не явится в военкомат.

То есть человека не то, что оставляют без выбора, а еще и заставляют подписать документ, согласно которому его потом сделают виновным по ст. 210-1 КУоАП “Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации”.

“Суть приема следующая: если ты не придешь, тогда мы на тебя составим постановление. А ты же, вероятно, не придешь, поэтому еще и заранее поставь подпись и мы тебя накажем в случае неявки, потому что ты потенциальный нарушитель. Такой превентивный удар“, — объясняет адвокат.

Конечно, эти действия недопустимы, и если вам не удалось избежать подписания подобного документа, обязательно снимайте этот процесс. С помощью видео и грамотного адвоката постановление или штраф можно будет аннулировать.