ТЦК придумали абсурдну схему, щоб мобілізувати більше чоловіків: адвокати пояснюють, як діяти

Мобілізація триває і чим далі, тим частіше у засобах масової інформації та в соцмережах з’являється інформація про незаконне вручення повісток. Точніше про зовсім негуманні методи їх вручення, коли чоловіків буквально повалюють на землю, силоміць доставляють у військкомат. Змушують підписувати повістки, на котрих немає всіх необхідних даних, тобто така повістка по суті є недійсною, і люди підписують казна-що. Юристи щоденно записують різноманітні відеоролики, щоб допомогти українцям більше дізнатися про свої права, та не робити з мобілізації відвертий хаос, де дії ТЦК часто є абсолютно неприйнятними.

Адвокати наголошують, що все потрібно фільмувати

Довести, що вас незаконно затримали, чи застосували до вас силу при врученні повістки або транспортуванні до військкомату можна. Але при цьому це все повинно бути якось зафіксовано і найкраще за допомогою фільмування.

Адвокат розповів про ще одну махінацію з боку військкомату, яка взагалі є абсурдною. 5 грудня представники ТЦК вручили повістку чоловіку згідно з якою він мав прибути до військкомату вже на наступний день. І водночас змусили його підписати повідомлення про розгляд адміністративної справи, який відкриють також на наступний день, якщо чоловік не з’явиться до військкомату.

Тобто людину не те, що лишають без вибору, а ще й змушують підписати документ згідно з яким його потім зроблять винним за ст. 210-1 КУпАП “Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

“Суть прийому наступна: якщо ти не прийдеш, тоді ми на тебе складемо постанову. А ти ж, імовірно, не прийдеш, тому ще й постав завчасно підпис і ми тебе покараємо в разі неявки, бо ти потенційний порушник. Такий собі превентивний удар“, – пояснює адвокат.

Звісно ці дії є неприпустимими, і якщо вам таки не вдалося уникнути підписання подібного документу, обов’язково фільмуйте цей процес. З допомогою відео та грамотного адвоката постанову, чи то штраф можна буде анулювати.