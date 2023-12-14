Украинцам будут раздавать продуктовые наборы к зимним праздникам: как получить?

Разнообразные благотворительные организации регулярно поддерживают украинцев, раздавая им как денежную помощь, так и продуктовые наборы. Не исключением стал и период зимних праздников, когда принято готовить вкусные блюда и собираться за праздничным столом. К сожалению, не каждая семья имеет возможность купить продукты к рождественскому столу, поэтому благотворительная организация «Территория Добрая Подолья» решила поддержать наиболее уязвимые категории населения и помочь им в данном вопросе. Правда, помощь действует только для жителей Хмельницкого. Однако существует мнение, что в ближайшее время эту инициативу перехватят и другие города.

Кто претендует на помощь в Хмельницком

В рамках этого проекта на помощь претендуют внутри перемещенные лица, малообеспеченные семьи, многодетные семьи и матери, воспитывающие детей без мужчин. Чтобы получить продуктовый набор, нужно появиться по одному из следующих адресов: улица Ивана Франко, 18, или улица Тернопольская, 30/1.

На месте вам все расскажут, и если вы подходите по всем параметрам, то окажут целевую помощь.

Сегодня можно подать заявку на еще одну выплату

До 15 декабря включительно можно подавать заявки на финансовую помощь от Управления Верховного Комиссара Организации Объединенных наций по делам беженцев. Подавать заявку могут внутренне перемещенные лица, а также все пострадавшие от боевых действий, вернувшиеся на деоккупированные территории, или находящиеся близко к зоне боевых действий и регулярно подвергающиеся обстрелам.

Чтобы всегда быть в курсе того, какая помощь на сегодняшний день актуальна, эксперты советуют мониторить Министерство социальной политики, платформу “Дия”, а также сайты известных благотворительных организаций, которые уже неоднократно помогали украинцам и продолжают это делать.

К слову, с 1 января 2024 года ряд лиц со статусом ВПЛ могут потерять ежемесячное пособие от государства. Его планируют отменить для тех, кто может потенциально работать и обеспечивать себя самостоятельно. Зато помощь продолжат начислять пенсионерам и лицам, не имеющим возможности работать по разным серьезным причинам.