Українцям роздаватимуть продуктові набори до зимових свят: як отримати?

Різноманітні благодійні організації регулярно підтримують українців роздаючи їм як грошову допомогу, так і продуктові набори. Не виключенням став й період зимових свят, коли заведено готувати смачні страви та збиратися за святковим столом. На жаль не кожна родина має змогу купити продукти до різдвяного столу, тож благодійна організація “Територія Добра Поділля” вирішила підтримати найбільш вразливі категорії населення та допомогти їм в даному питанні. Щоправда, допомога діє лише для мешканців Хмельницького. Однак є думка, що найближчим часом цю ініціативу перехоплять й інші міста.

Хто претендує на допомогу у Хмельницькому

В рамках цього проєкту на допомогу претендують внутрішньопереміщені особи, малозабезпечені сім’ї, багатодітні родини та матері, які виховують дітей без чоловіків. Щоб отримати продуктовий набір потрібно з’явитися за однією з наступних адрес: вулиця Івана Франка, 18, або вулиця Тернопільська, 30/1.

На місці вам все розкажуть, і якщо ви підходите за усіма параметрами, то нададуть цільову допомогу.

Сьогодні можна подати заявку на ще одну виплату

До 15 грудня включно можна подавати заявки на фінансову допомогу від Управління Верховного Комісара Організації Об’єднаних націй у справах біженців. Подавати заявку можуть внутрішньо переміщені особи, а також всі ті хто постраждав від бойових дій, чи повернувся на деокуповані території, або такі, що перебувають близько до зони бойових дій і регулярно піддаються обстрілам.

Щоб завжди бути в курсі того, яка допомога станом на сьогодні є актуальною, експерти радять моніторити Міністерство соціальної політики, платформу “Дія”, а також сайти відомих благодійних організацій, які вже неодноразово допомагали українцям і продовжують це робити.

До слова, з 1 січня 2024 року ряд осіб зі статусом ВПО можуть втратити щомісячну допомогу від держави. Її планують скасувати для тих, хто може потенційно працювати та забезпечувати себе самостійно. Натомість допомогу продовжать нараховувати пенсіонерам, та особам, які не мають змоги працювати з різних серйозних причин.