4 200 гривен к пенсии: Верховная Рада утвердила закон о надбавке пенсионерам

В 2023 году Верховная Рада Украины утвердила закон, которым предусмотрены дополнительные надбавки к пенсионным выплатам. Однако это коснется лишь некоторых категорий граждан.
Кто получит надбавку уже в январе 2024 года
Согласно законопроекту №8032. который Верховная Рада Украины поддержала еще в мае, некоторые категории лиц получат дополнительные выплаты к пенсиям. В дальнейшем эти выплаты будут подлежать индексации. Так, получать надбавки могут следующие категории лиц:
- диссиденты;
- лица, имеющие статус борцов за независимость Украины в 20 веке и подвергшиеся репрессиям по политическим или религиозным мотивам в форме лишения свободы (заключения) или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение и реабилитированные в установленном законом порядке.
По словам народного депутата Украины Владимира Вятровича, который является инициатором этого законопроекта, такое повышение пенсионных расходов – это еще один шаг в сторону политической и социальной справедливости. По его словам, он всегда акцентировал на том, что там где помнят погибших – будут те люди, которые будут защищать живых. Но наконец мы позаботимся и о живых борцах за независимость. Это сигнал для украинского общества, ветеранов и борцов за независимость. Нужно доказать всем, что Украина – это государство, которое умеет быть благодарным и уважает своих героев.
Что еще ждет пенсионеров в 2024 году
Средний размер пенсионной выплаты в Украине в 2023 году составляет 5 350 гривен. Минимальная пенсия – 2 093 гривны.
При этом есть пенсионеры, которые получают менее двух тысяч. Однако таких очень немного по данным Пенсионного Фонда таких лишь 0,6% от общего количества получателей пенсии в Украине.
Что касается другого, то статистика размера пенсий выглядит следующим образом:
- 29,5% пенсионеров имеют выплаты от 2 001 до 3 000 гривен.
- 23,2% – от 5 001 до 10 000 гривен.
- 21,3% – от 3 001 до 4 000 гривен.
- 15% – от 4 001 до 5 000 гривен.
- 10,4% – более 10 000 гривен.
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