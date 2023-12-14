4 200 гривень до пенсії: Верховна Рада затвердила закон про надбавку пенсіонерам

У 2023 році Верховна Рада України затвердила закон, яким передбачено додаткові надбавки до пенсійних виплат. Однак це торкнеться лише деяких категорій громадян.

Хто отримає надбавку вже в січні 2024 року

Відповідно до законопроєкту №8032. який Верховна Рада України підтримала ще в травні, деякі категорії осіб отримають додаткові виплати до пенсій. Надалі ці виплати будуть підлягати індексації. Отож, отримувати надбавки можуть наступні категорії осіб:

дисиденти;

особи, які мають статус борців за незалежність України у 20 столітті та зазнали репресій за політичними або релігійними мотивами в формі позбавлення волі (ув’язнення) або примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу й реабілітовані у встановленому законом порядку.

За словами народного депутата України Володимира В’ятровича, який є ініціатором цього законопроєкту, таке підвищення пенсійних витрат — це ще один крок у бік політичної та соціальної справедливості. За його словами, він завжди акцентував на тому, що там де пам’ятають загиблих — будуть ті люди, які захищатимуть живих. Але нарешті ми подбаємо і про живих борців за незалежність. Це сигнал для українського суспільства, ветеранів та борців за незалежність. Потрібно довести всім, що Україна — це держава, яка вміє бути вдячної та шанує своїх героїв.

Що ще чекає на пенсіонерів у 2024 році

Середній розмір пенсійної виплати в Україні у 2023 році становить 5 350 гривень. Мінімальна пенсія — 2 093 гривні.

При цьому є пенсіонери, які отримують менш як дві тисячі. Однак таких дуже небагато за даними Пенсійного Фонду таких лише 0,6% від загальної кількості отримувачів пенсії.

Щодо іншого, то статистика розміру пенсій виглядає наступним чином:

29,5% пенсіонерів мають виплати від 2 001 до 3 000 гривень.

23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень.

21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень.

15% – від 4 001 до 5 000 гривень.

10,4% – більш як 10 000 гривень.