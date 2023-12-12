Стало відомо, коли в Україні відкриють кордони для чоловіків: вcе залежить від зірок

Відомий астролог Олексій Кириченко зробив серйозний прогноз щодо того, коли відкриють кордони та коли чоловіки зможуть безперешкодно виїжджати за межі України.

У 2025 році всі обмеження будуть зняті

Кириченко зазначає, що в травні 2024 року відбудуться певні домовленості між Україною та росією щодо припинення вогню. В цей час Плутон вийде з Козерога.

Повні обмеження для Плутона знімуться вже у 2025 році. Це може означати, що саме у 2025 році будуть зняті обмеження щодо закриття кордонів, особливо для чоловіків. Саме в цьому переконаний астролог.

На його думку, вихід Плутона із Козерога на початку 2024 року лише посилить з’єднання планет, яке відбудеться в травні 2024 року. Астролог тракту цю подію — як найбільш сприятливий час для домовленостей між Україною та росією.

Кириченко також додає, що більшість обмежень будуть зберігатися до Дня Незалежності України 24 серпня. Тобто, до кінця літа 2024 року обмеження для українців суттєво послаблять. Також планети вказують на те, що процеси відкриття кордонів будуть відбуватися досить повільно і навколо цього питання буде дуже багато проблем та труднощів.

Зазначимо, що така позиція астролога має місце. Річ у тім, що США радять Україні ставати до оборони та працювати над виробництвом власної зброї. Таким чином, це може змусити росію йти на переговори. Оскільки зима — несприятливий час для ведення активних наступальних дій, то так чи інакше ЗСУ будуть в обороні. Тож якщо наші західні партнери та уряд України докладуть зусиль, то є всі шанси змусити ворога відступити та погодитися на переговори та вигідних для України умовах. Тож будемо сподіватися, що наступний рік принесе Україні таку довгоочікувану перемогу, а поки продовжуємо допомагати Збройним силам.