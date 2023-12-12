Мобилизация отменяется? В минобороны нашли эффективную альтернативу 

Стали известны первые результаты рекрутинга Министерства обороны. Интерес к вакансиям существенно вырос Этой информацией поделились в официальном телеграмм-канале Министерства обороны.

Мобилизация по новым правилам, что происходит

Министерство обороны поделилось предварительными результатами сотрудничества с частными компаниями по привлечению людей в ряды ВСУ.

Отмечается, что с момента подписания договора между Минобороны и компанией Lobby X 10 ноября, было размещено 520 военных вакансий для различных подразделений. Количество людей, которые откликнулись на вакансии уже превысило 6,5 тысяч человек.

В то же время за все время размещения вакансий в армии на платформе Lobby X с июля 2022 года их количество составило 1190. А количество откликов на эти объявления достигло 45 тысяч.

В общем, после подписания договора с Министерством обороны количество откликов на военные вакансии на Lobby X выросло втрое.

Стоит напомнить, что в Украине есть возможность подписания контракта до окончания особого периода. Платформа Lobby X дает возможность военным командирам размещать конкретные вакансии для своих подразделений и выбирать себе кандидатов. В то же время граждане могут выбирать желаемое подразделение для несения службы и должность.

Для украинцев такой способ мобилизации имеет сразу несколько преимуществ:

мобилизация происходит добровольно;

лицо имеет возможность самостоятельно выбрать будущую профессию в армии и попасть в подразделение в соответствии со своими знаниями и навыками;

откликнуться на военную вакансию можно в любое удобное время.

Чтобы добровольно нести службу в армии по контракту, нужно выбрать желаемую специальность и подразделение на онлайн-платформе, которые сотрудничают с Министерством обороны и размещают у себя конкретные вакансии по военным подразделениям.

Если говорить о платформе Lobby X, то сейчас откликнуться на вакансию можно на популярной платформе по поиску работы – Work.ua.

Учитывая, что в рядах ВСУ не хватает людей для замены тех, кто воюет с начала вторжения оккупантов, мобилизация будет усиливаться. Поэтому лучше выбрать подходящее подразделение самостоятельно.