Виплати для ВПО зростуть уже через 19 днів: названо точні цифри

У 2024 році українці очікують не лише на підвищення мінімальної зарплати, пенсії та прожиткового мінімуму, а й на виплати на дітей. Однак зростуть не всі виплати, а лише для окремих категорій. Наприклад, якщо мова про виплати для дітей внутрішньо переміщених осіб, то вони як і раніше отримуватимуть по 3000 гривень щомісяця. Також без змін поки залишається допомога при народженні дитини. Нардепи кажуть, що ця виплата не прив’язана до прожиткового мінімум. Вона регулюється окремим законом, і наразі його переглядати не планують. Нагадаємо, що при народженні дитини батькам держава виплачує допомогу розміром 41 280 гривень, де 10 320 гривень виплачуються відразу, а решту суми виплачують щомісячно протягом трьох років рівними частинами.

Які саме виплати зростуть та як?

Отож, не зростуть виплати для ВПО, для всіх інших дітей віком до 6 років розмір допомоги становитиме 2563 гривні (сьогодні це 2272 гривні). А для дітей віком до 18 років — 3196 грн (зараз це 2833 грн).

Також зростуть виплати для дітей, які виховуються в родинах опікунів. Їх розмір залежатиме від віку дитини. Загалом, цифри наступні:

Для дітей віком до шести років — 6407,5 грн. Така ж сума виплачуватиметься й дітям з інвалідністю, яким ще не виповнилося шести років. Для дітей від 6 до 18 років виплачуватимуть 7990 гривень. Для дітей від 6 до 18 років з інвалідністю ця сума становитиме 11 186 гривень.

Щодо пенсій та зарплат, то очікується, що мінімальна пенсія у 2024 році зросте від 2093 гривень до 2361 гривні. Максимальна відповідно становитиме вже не 20 930 гривень, а 23 610 грн. Щодо мінімальної зарплати, то за попередніми даними вона становитиме 8000 гривень (з 1 квітня).