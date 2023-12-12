Выплаты для ВПЛ вырастут уже через 19 дней: названы точные цифры

В 2024 году украинцы ожидают не только повышения минимальной зарплаты, пенсии и прожиточного минимума, но и выплаты на детей. Однако вырастут не все выплаты, а только для отдельных категорий. Например, если речь идет о выплатах для детей внутренне перемещенных лиц, то они по-прежнему будут получать по 3000 гривен ежемесячно. Также без изменений пока остается помощь при рождении ребенка. Нардепы говорят, что эта выплата не привязана к прожиточному минимуму. Она регулируется отдельным законом, и сейчас его пересматривать не планируют. Напомним, что при рождении ребенка родителям государство выплачивает пособие в размере 41 280 гривен, где 10 320 гривен выплачиваются сразу, а остальную сумму выплачивают ежемесячно в течение трех лет равными частями.

Какие выплаты вырастут и как?

Итак, не возрастут выплаты для ВПЛ, для всех других детей в возрасте до 6 лет размер пособия будет составлять 2563 гривны (сегодня это 2272 гривны). А для детей до 18 лет — 3196 грн (сейчас это 2833 грн).

Также возрастут выплаты для детей, воспитывающихся в семьях опекунов. Их размер будет зависеть от возраста ребенка.

В общем, цифры следующие:

Для детей до шести лет — 6407,5 грн. Такая же сумма будет выплачиваться и детям с инвалидностью, которым еще не исполнилось шесть лет. Для детей от 6 до 18 лет будут выплачиваться 7990 гривен. Для детей от 6 до 18 лет с инвалидностью эта сумма будет составлять 11186 гривен.

Что касается пенсий и зарплат, то ожидается, что минимальная пенсия в 2024 году вырастет с 2093 гривен до 2361 гривны. Максимальная соответственно будет уже не 20 930 гривен, а 23 610 грн. Что касается минимальной зарплаты, то, по предварительным данным, она составит 8000 гривен (с 1 апреля).