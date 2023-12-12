В НБУ зробили важливу заяву для всіх хто хоче купити долари у банках або обмінниках

Поступово головний банк країни скасовує обмеження щодо різноманітних грошових та валютних операцій, які були встановлені на початку війни. Наприклад, з 1 грудня 2023 року українці можуть купувати ту кількість валюти, яку забажають. Стосується це як банків, так і обмінників. До цього були певні обмеження, які регулювалися рядом чинників. Наприклад, банки не могли продати долари більше певної суми через їх банальну нестачу.

“НБУ скасував обмеження щодо обсягу продажу готівкової валюти населенню. Це важливий крок на шляху до валютної лібералізації, пом’якшення валютних обмежень“, – зазначив нардеп від партії “Слуга народу” Данило Гетьманцев.

В НБУ очікують позитивних результатів від такого рішення

За попередніми оцінками очікується, що зміни будуть наступними:

Готівковий та безготівковий курс стануть практично однаковими. Курс валют загалом стане більш стабільним та передбачуваним. Валютний ринок України стане стійкішим перед різними негативними чинниками.

“Національний банк продовжує пом’якшувати валютні обмеження з огляду на потреби збереження макрофінансової стабільності, захисту міжнародних резервів, забезпечення першочергових потреб оборони, економіки та громадян. А також пропозиції суб’єктів фінансового ринку, які забезпечують зазначені першочергові потреби“, – пояснили в НБУ такий крок.

Чого очікувати від курсу найближчим часом?

Експерти кажуть, що протягом найближчих кілька тижнів можливе незначне зниження курсу валют. Це зумовлено тим, що в період передноворічних свят українці продаватимуть валюту, аби закупити все необхідне для святкування. Ймовірно кількість валюти в банках зросте ще на 10-15%.

“Цьому є досить просте та звичне пояснення. Напередодні великих свят частина громадян здаватиме певний обсяг валюти для того, щоб зробити необхідні закупівлі“, – розповів банкір.

Кажуть така практика спостерігається щороку, тож скасування обмежень на продаж валюти тут ніяким чином не фігурує.