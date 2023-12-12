Биологическое оружие, теракты и смерть Путина: пророчества Ванги на 2024 год

Болгарская прорицательница Ванга еще три десятка лет назад прогнозировала смерть диктатора в 2024 году. Учитывая условия, в которых из-за российских оккупантов оказалась наша страна, остается надеяться, что этим диктатором станет Путин.

Что это предсказывает Ванга на 2024 год

Прогнозы Ванги на новый год не слишком благоприятны, особенно, если смотреть на пророчества глазами украинцев.

Провидица также предупреждала об увеличении количества атак террористов в Европе.

Также Ванга говорила об использовании биологически оружия “великой страной”. Украинцев такая информация очень беспокоит, ведь сумасшедший восточный сосед готов на все, чтобы разрушить успехи Вооруженных сил Украины.

Ванга на 2024 год предупреждала о стихийных бедствиях и ужасных погодных условиях. Все это уже не удивляет, ведь мир стоит на пороге глобальных катаклизмов, вызванных глобальным потеплением.

Еще один негативный прогноз — возможный масштабный экономический кризис, который обвалит всю мировую экономику.

Из позитива — в 2024 году произойдет безумный прорыв в медицине и появятся новые методы лечения неизлечимых болезней. Надеемся, что этот прогноз оправдается, ведь среди всех ужасов, с которыми сталкивается человечество должны быть хоть какие-то плюсы.

Что касается российско-украинской войны, то она, вероятно, продлится еще два года, и полностью закончится летом. Также по прогнозам Ванги Украина станет главной в союзе пяти стран. Это и станет гарантией безопасности в будущем.

Верить таким прогнозам или нет, это дело каждого. Но в целом пророчества выглядят достаточно реальными. Однако будем надеяться, что негативные не осуществятся, конечно, кроме смерти великого диктатора.

Будем надеяться, что год Дракона принесет изменения к лучшему для всего мира. Ведь еще со времен коронавируса люди оказались в достаточно сложном положении, карантин, безработица, война в Украине и другие проблемы нанесли немало хлопот.