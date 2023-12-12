В НБУ сделали важное заявление для всех, кто хочет купить доллары в банках или обменниках

Постепенно главный банк страны отменяет ограничения по различным денежным и валютным операциям, установленным в начале войны. Например, с 1 декабря 2023 украинцы могут покупать то количество валюты, которое пожелают. Касается это как банков, так и обменников. До этого были определенные ограничения, регулируемые рядом факторов. Например, банки не могли продать доллары больше определенной суммы из-за их банальной нехватки.

“НБУ отменил ограничения по объему продаж наличной валюты населению. Это важный шаг на пути к валютной либерализации, смягчению валютных ограничений“, — отметил нардеп от партии “Слуга народа” Даниил Гетьманцев.

В НБУ ожидают положительных результатов от такого решения

По предварительным оценкам ожидается, что изменения будут следующими:

Наличный и безналичный курс станут практически одинаковыми. Курс валют в целом станет более стабильным и предсказуемым. Валютный рынок Украины станет более устойчивым перед разными негативными факторами.

“Национальный банк продолжает смягчать валютные ограничения с учетом потребностей сохранения макрофинансовой стабильности, защиты международных резервов, обеспечения первоочередных потребностей обороны, экономики и граждан. А также предложения субъектов финансового рынка, обеспечивающих указанные первоочередные потребности“, — пояснили в НБУ такой шаг.

Чего ждать от курса в ближайшее время?

Эксперты говорят, что в ближайшие несколько недель возможно незначительное снижение курса валют. Это обусловлено тем, что в предновогодние праздники украинцы будут продавать валюту, чтобы закупить все необходимое для празднования. Вероятно, количество валюты в банках вырастет еще на 10-15%.

“Этому достаточно простое и привычное объяснение. В преддверии больших праздников часть граждан будет сдавать определенный объем валюты для того, чтобы сделать необходимые закупки“, — рассказал банкир.

Говорят, такая практика наблюдается ежегодно, поэтому отмена ограничений на продажу валюты здесь никоим образом не играет роли.