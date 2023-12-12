Платіжки зменшаться на 50%: в Укренерго розповіли, як підключити економний тариф

З настанням зими суми в платіжках збільшуються в рази. І справа не тільки в рахунках на опалення, електроенергія теж недешева, особливо для тих, хто обігріває житло електрообігрівачами. Але кожен українець може суттєво заощадити на світлі. Для цього потрібно встановити двозонний або тризонний лічильник.

В чому різниця та який вигідніше встановити. Ми розбиралися з цим питанням.

Який лічильник обрати — двозонний чи тризонний

Щоб зрозуміти, який лічильник вигідніший, потрібно ознайомитися з тарифами.

Тризонний тариф передбачає такі ставки:

коефіцієнт 0,4 з одинадцятої вечора до сьомої ранку;

ранковий пік з восьмої до одинадцятої ранку — коефіцієнт 1,5;

вечірній пік з восьмої до десятої — коефіцієнт 1,5;

напівпіки з 07:00 до 08:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00 — коефіцієнт 1.

Виходить, що за 5 пікових годин потрібно буде сплатити не 2,64 гривні за кВт, а 3,96 гривні. Тож, якщо ви працюєте, то в цей час використовуватимете більшість електроприладів. Такий варіант підходить для пенсіонерів або тих, хто працює з дому і може підлаштувати графік під вартість електрики.

Саме тому більшість українців обирають двозонні лічильники. Вони діляться на денний та нічний тариф. Такий варіант є досить вигідним, адже:

з одинадцятої вечора до сьомої ранку світло коштуватиме 1,32 гривні за кВт;

з сьомої ранку до одинадцятої вечора тариф буде звичайним, тобто 2,64 гривні за кВт.

Тож можна суттєво заощадити. Якщо перенести роботу більшості приладів на нічні години, то суму в платіжках можна зменшити на третину.

На нічний час можна перенести роботу обігрівачів, котлів, бойлерів, правильної машини, посудомийки, мультиварки та іншого. Більшість приладів пропонують функцію відкладеного старту. тож ви можете запустити мультиварку ближче до п’ятої ранку і о сьомій отримати смачний сніданок.

Установка двофазного лічильника платна. Точну вартість розрахують в обслуговуючій компанії. Але можете бути впевнені, що вже за кілька місяців інвестиції повністю себе окуплять.