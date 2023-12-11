Через 3 недели часть украинцев лишат пенсий: в ПФУ рассказали как этого избежать

Пенсионный фонд Украины уже неоднократно напоминал гражданам о необходимости пройти обязательную идентификацию пенсионерам-переселенцам.

В соответствии с ЗУ “Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам”, на украинцев возложена обязанность проходить физическую идентификацию в отделениях Ощадбанка каждые три или шесть месяцев. Это касается тех, кто получил статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года.

При этом на период действия карантинных ограничений с 12 марта 2020 по 1 июля 2023 года такая идентификация не проводилась.

Теперь пенсионеры должны лично посетить отделение Ощадбанка или Пенсионного фонда Украины для того, чтобы подтвердить свою личность.

Способы проведения идентификации

Подтвердить личность пенсионеры ВПЛ могут такими способами:

Лично. Для этого достаточно посетить отделение Ощадбанка или другой сервисный центр Пенсионного фонда Украины с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

Через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Это могут сделать те, у кого есть квалифицированная электронная подпись “Дія. Підпис”, созданный с помощью мобильного приложения Единого государственного портала электронных услуг.

С помощью видеоконференции в территориальном органе Пенсионного фонда Украины. Порядок утвержден постановлением правления ПФУ от 20.11.2023 № 49-2, регистрируемого в Минюсте 05.12.2023 №2111/41).

В иностранных дипломатических учреждениях Украины. Там можно получить документ, удостоверяющий пребывание лица за границей Полученный документ нужно предоставить в территориальный орган Пенсионного фонда Украины вместе с заявлением о прохождении идентификации в произвольной форме. Оригинал документа можно передать по почте или в отсканированном виде – через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, но только при условии использования квалифицированной электронной подписи.

Поэтому стоит позаботиться о прохождении идентификации уже в ближайшие дни иначе вас лишат выплаты. В таком случае нужно будет обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины с документом, удостоверяющим личность.