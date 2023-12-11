Через 3 тижні частину українців позбавлять пенсій: у ПФУ розповіли як цього уникнути

Пенсійний фонд України вже неодноразово нагадував громадянам про необхідність пройти обов’язкову ідентифікацію пенсіонерам-переселенцям.

Відповідно до ЗУ “Про здійснення соціальних виплат внутрішньопереміщеним особам”, на українців покладено обов’язок проходити фізичну ідентифікацію у відділеннях Ощадбанк кожні три або шість місяців. Це стосується тих, хто отримав статус ВПО до 24 лютого 2022 року.

При цьому на період дії карантинних обмежень З 12 березня 2020 по 1 липня 2023 року така ідентифікація не проводилася.

Тепер пенсіонери повинні особисто відвідати відділення Ощадбанку або Пенсійного фонду України для того, щоб підтвердити свою особу.

Способи проведення ідентифікації

Підтвердити особу пенсіонери ВПО можуть такими способами:

Особисто. Для цього достатньо відвідати відділення Ощадбанку або інший сервісний центр Пенсійного фонду України з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу.

Через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Це можуть зробити ті, в кого є кваліфікований електронний підпис “Дія. Підпис”, що створений за допомогою мобільного додатку Єдиного державного порталу електронних послуг.

За допомогою відеоконференції в територіальному органі Пенсійного фонду України. Порядок затверджено постановою правління ПФУ від 20.11.2023 № 49-2, реєстрованого в Мін’юсті 05.12.2023 №2111/41).

В іноземних дипломатичних установах України. Там можна отримати документ, який засвідчує перебування особи за кордоном Отриманий документ потрібно надати в територіальний орган Пенсійного фонду України разом з заявою про проходження ідентифікації в довільній формі. Оригінал документа можна передати поштою або в відсканованому вигляді — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, але лише за умови використання кваліфікованого електронного підпису.

Тож варто подбати про проходження ідентифікації вже найближчими днями інакше вас позбавлять виплати. В такому разі потрібно буде звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду України з документом, що посвідчує особу.