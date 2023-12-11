Цю помилку допускає кожен другий українець: як НЕ можна заряджати смартфон

Більшість українців допускають велику помилку при заряджанні телефона — вони тримають зарядний пристрій в розетці, коли він не живить телефон. Ви теж так робите? А чи знаєте ви, що це може стати причиною багатьох проблем — аж до пожежі.

Розповідаємо чому не можна тримати зарядний пристрій в мережі без підключення телефона.

В зарядному пристрої є генератор, який споживає електроенергію. Звісно, споживання в нього мінімальне, але воно є, тож збільшуватиме суму в платіжці

Зарядний пристрій нагрівається, тож його конденсатори зношуватимуться, це призведе до скорочення терміну експлуатації зарядки

У разі стрибка напруги зарядний блок може задимітися та вийти з ладу або ж призвести по пожежі.

А ще, не варто залишати зарядку в розетці якщо в домі є тварини та діти, адже вони можуть отримати удар струмом.

Додатково хочемо розповісти, як правильно користуватися телефоном у мороз. Часто люди скаржаться на “глюки” гаджета на морозі. При низьких температурах краще не діставати смартфон з сумки чи кишені. Якщо ж ви користуватиметесь телефоном на ходу, подбайте про теплий чохол. На щастя вибір їх досить великий.

Якщо вам потрібно здійснити дзвінок, то старайтеся говорити якомога коротше. Дзвінки, тривалістю 3-5 хвилин, не зашкодять смартфону, порівняно з годинними розмовами. Якщо ж ви будете використовувати телефон для навігації, то подбайте про теплий чохол та рукавички для себе.

Також старайтеся уникати різких перепадів температур. Якщо телефон довго перебував на холоді, то йому потрібно дати трохи часу, щоб зігрітися. Швидкий перехід з морозу в тепле приміщення може призвести до появи конденсату всередині смартфона. За це ваш телефон точно не подякує, більше того, він може вийти із ладу.