Українцям назвали причини, чому коробку від телефону ніколи не можна викидати

Придбання нового смартфона – це завжди хвилюючий момент. Однак у цьому хвилюванні багато користувачів часто викидають упаковку телефону, вважаючи її непотрібним мотлохом. Але експерти категорично не радять цього робити, виділяючи три ключові причини зберегти коробку зі смартфоном.

Потенційне повернення або обмін: Можуть виникнути ситуації, коли вам потрібно буде повернути або обміняти смартфон. Більшість магазинів дозволяють це зробити протягом 14 днів з моменту покупки. Для цього телефон повинен бути в робочому стані, а наявність оригінальної упаковки часто є обов’язковою вимогою. Тому не варто поспішно викидати коробку після покупки пристрою.

Вартість перепродажу: Якщо ви вирішите продати свій смартфон пізніше, наявність оригінальної коробки може стати значною перевагою. Пристрої, що продаються в оригінальній упаковці, зазвичай мають вищу ціну і є більш привабливими для покупців порівняно з тими, що продаються без неї.

Важлива інформація на коробці: У таких неприємних ситуаціях, як втрата або крадіжка телефону, коробка зі смартфоном може виявитися безцінною. На коробці зазвичай є номер IMEI, унікальний ідентифікатор вашого пристрою. За цим номером можна відстежити місцезнаходження загубленого або вкраденого телефону або заблокувати його, щоб запобігти зловживанням.

Таким чином, хоча це може здатися тривіальним, збереження коробки вашого смартфона може слугувати практичним цілям – від забезпечення безперешкодного процесу повернення до підвищення вартості перепродажу та допомоги у відновленні, якщо телефон загублено або викрадено.