Redmi Watch 4 – новий смарт-годинник на HyperOS

Поряд зі смартфонами серії Redmi K70 і ноутбуками RedmiBook суббренд Xiaomi анонсував новий розумний годинник Redmi Watch 4 з цілим набором значних поліпшень порівняно з попередньою моделлю.

Redmi Watch 4 отримали прямокутний корпус з алюмінієвого сплаву. На правій грані знаходиться коліщатко для навігації. Виробник заявляє водонепроникність до 5 АТМ.

Гаджет оснащений великим 1,97-дюймовим AMOLED-екраном із частотою оновлення 60 Гц, роздільною здатністю 390 x 450 пікселів і піковою яскравістю 600 ніт.

Redmi Watch 4 також пропонують вбудований пульсометр, датчик SpO2, функції моніторингу сну і стресу, а також понад 150 спортивних режимів і вбудований GPS-модуль для тренувань на відкритому повітрі.

Акумулятор ємністю 470 мАг забезпечує до 20 днів автономної роботи при звичайному використанні. Годинник також отримав NFC і Bluetooth 5.3.

Ціни на Redmi Watch 4 стартують з 499 юанів (~$70).