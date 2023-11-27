Осталось 2 дня: Даниил Гетманцев подтвердил это развитие событий

Верховная Рада приняла важное решение относительно налогового законодательства. Депутаты отказался препятствовать продвижению законопроекта № 10016-д, который призван частично возобновить налоговые проверки.

Даниил Гетманцев, возглавляющий Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой политики, подтвердил это развитие событий, отметив, что проверки, сосредоточенные на предприятиях с высоким уровнем риска, должны возобновиться через 2 дня, то есть с 1 декабря 2023 года. Этот шаг ожидает официального утверждения Президентом.

9 ноября был сделан важный законодательный шаг, когда Верховная Рада приняла закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно отмены моратория на проведение налоговых проверок”. Этот закон определяет конкретные критерии для предприятий, которые будут подлежать возобновленным проверкам. Эти критерии касаются предприятий, которые занимаются производством подакцизных товаров, игорным сектором, финансовыми услугами, а также тех, кто в 2021 финансовом году имел определенные финансовые схемы. К ним относятся: превышение дебиторской задолженности над кредиторской вдвое, уплата налога на прибыль и налога на добавленную стоимость ниже 50% от среднеотраслевого показателя, годовой доход более 10 миллионов гривен, а расходы – более 75% от общего годового дохода.

Однако закон предусматривает исключения для определенных субъектов хозяйствования. Малый бизнес, классифицируемый как ФЛП (физические лица-предприниматели) первой и второй групп, а также бизнес, работающий на территориях, пострадавших от военного конфликта или находящихся под временной оккупацией, не подлежат возобновленным процессам аудита.