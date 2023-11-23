Выделено более миллиарда: украинцы смогут бесплатно ездить общественным транспортом

В 2024 году в Харькове продолжится бесплатный проезд в общественном транспорте, что предусмотрено проектом бюджета городской территориальной громады на этот год, который получил одобрение исполнительного комитета Харьковского городского совета. Об этом сообщает Харьковский городской портал.

Как и в предыдущие годы, на поддержку бесплатного проезда в метрополитене, трамваях, троллейбусах и автобусах выделено почти 1,2 млрд грн.

Кроме того, в бюджете предусмотрены средства на поддержку малообеспеченных граждан и детей защитников Украины, погибших во время войны, с общим выделением 39,5 млн грн на две соответствующие программы.

Городской голова Харькова Игорь Терехов прокомментировал это решение, отметив:

“Хочу напомнить, что Харьков – единственный город в Украине, где общественный транспорт остается полностью бесплатным, а более 30 000 жителей ежедневно получают горячее питание. Мы также имеем более 5 000 поврежденных зданий, которые нуждаются в восстановлении”.

В мае 2022 года работа общественного транспорта Харькова была восстановлена после временного приостановления из-за начала вооруженного конфликта, и тогда же была отменена плата за проезд. С тех пор этот процесс продолжается, обеспечивая жителям Харькова беспрепятственный доступ к основным транспортным услугам без финансовых ограничений.