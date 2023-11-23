Виділено понад мільярд: українці зможуть безкоштовно їздити громадським транспортом

У 2024 році в Харкові продовжиться безкоштовний проїзд у громадському транспорті, що передбачено проектом бюджету міської територіальної громади на цей рік, який отримав схвалення виконавчого комітету Харківської міської ради. Про це повідомляє Харківський міський портал.

Як і в попередні роки, на підтримку безоплатного проїзду в метрополітені, трамваях, тролейбусах і автобусах виділено майже 1,2 млрд грн.

Крім того, в бюджеті передбачені кошти на підтримку малозабезпечених громадян та дітей захисників України, які загинули під час війни, із загальним виділенням 39,5 млн грн на дві відповідні програми.

Міський голова Харкова Ігор Терехов прокоментував це рішення, зазначивши:

“Хочу нагадати, що Харків – єдине місто в Україні, де громадський транспорт залишається повністю безкоштовним, а понад 30 000 мешканців щодня отримують гаряче харчування. Ми також маємо понад 5 000 пошкоджених будівель, які потребують відновлення”.

У травні 2022 року роботу громадського транспорту Харкова було відновлено після тимчасового призупинення через початок збройного конфлікту, і тоді ж було скасовано плату за проїзд. Відтоді цей процес триває, забезпечуючи мешканцям Харкова безперешкодний доступ до основних транспортних послуг без фінансових обмежень.