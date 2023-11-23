Тільки на 4 місяці: ще одній категорій українців хочуть дати дозвіл на виїзд

Через триваючу повномасштабну війну з Росією чоловікам у віці 18-60 років взагалі заборонено виїжджати з України. Однак існує пропозиція надати дозвіл на виїзд для певних категорій студентів – ініціатива, висунута президентом Володимиром Зеленським, який доручив Міністерству освіти опрацювати це питання.

Заступник міністра освіти Михайло Винницький надав додаткову інформацію про цю пропозицію. Дозвіл на виїзд з України можуть отримати чоловіки у віці 18-22 років, з головною умовою, що вони перебувають за кордоном виключно з метою продовження навчання.

Наразі триває дискусія щодо можливості дозволити перетин кордону виключно для програм обміну студентами між українськими та західними університетами.

Вінницький також зазначив, що дозвіл на виїзд матиме обмежений термін дії, що потенційно дозволить студентам навчатися за кордоном лише один семестр. Це дасть їм змогу отримати міжнародний академічний досвід під час навчання на бакалавраті.

Він заявив: “Тим більше, що багато наших університетів-партнерів наразі відкрили свої двері для українських студентів, висловлюючи велику зацікавленість у тому, щоб наші студенти навчалися за кордоном протягом семестру”.

Важливо зазначити, що остаточного рішення щодо можливості студентів виїжджати з України ще не прийнято. Влада вивчає різні варіанти надання такого права студентам.

Крім того, Михайло Вінницький зазначив, що студенти, які навчаються в українських вишах, але проживають за кордоном, більше не отримуватимуть стипендії. Цей захід має на меті спрямувати кошти на підтримку студентів, які вирішили залишитися в країні та зробити свій внесок у її розвиток. Академічні стипендії призначені для підтримки тих, хто бере активну участь у прогресі України та освітніх починаннях.