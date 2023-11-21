Призывные рамки надо расширять: в ТЦК озвучили новые возрастные ограничения мобилизации

Ожидается, что предложение снизить призывной возраст в Украине до 25 лет значительно усилит обороноспособность страны. Эта инициатива направлена на набор молодых людей в отличной физической форме на ключевые военные должности в Десантно-штурмовых войсках, морской пехоте и Силах специальных операций.

Об этом в ответ на информационный запрос редакции “Апострофа” сообщил заместитель руководителя Житомирского ТЦК, начальник сектора мобилизационной и оборонной работы полковник Сергей Канюк.

Вступление в силу этого закона зависит от одобрения его Президентом Украины, который по Конституции является Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины. После подписания закона Президентом возрастной ценз лиц, пригодных к военной службе, будет расширен до 25-27 лет.

“Такое расширение положительно влияет на обороноспособность государства, поскольку позволяет набирать более молодых и физически подготовленных лиц в такие важные воинские подразделения, как Десантно-штурмовые войска, морская пехота и Силы специальных операций. Этот шаг является частью более широкой стратегии, направленной на повышение военной готовности и способности Украины.” – говорится в заявлении.