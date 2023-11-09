Более 1000 евро на человека: названа страна, где украинские беженцы получают самые высокие выплаты

Украинские беженцы могут рассчитывать на социальные выплаты в большинстве стран Европы. Так. В Бельгии выплачивают 1140 евро на взрослого, в гривне это примерно 45 429 гривен.
Об этом сообщают в аналитическом материале EnableMe. Самые большие выплаты предусмотрены для тех беженцев, которые в таких странах:
- Ирландия. 824 евро (32 836 гривен) для взрослого в месяц.
- Германия. 502 евро (20 0024 гривны) на взрослого.
- Франция. 426 евро (16 976 гривен) в месяц.
- Великобритания. 300 евро (11 955 гривен) на одного.
- Норвегия. 650 евро (25 902 гривен) на взрослого.
- Швейцария. 350-500 (от 13 974 до 19 925 гривен).
Программы социальной поддержки украинцев в разных странах Европы отличаются. Сумма средств, которую украинцы получают “на руки” может зависеть от жилья, состава семьи и статуса обучения или поиска работы.
Размер выплаты также может меняться: в одних странах сумму помощи увеличивают, как и для своих граждан. Например, такая практика действует в Германии. В других же выплаты планируют сократить из-за чрезмерной нагрузки на бюджет, например, такая система действует в Ирландии.
Напомним, что украинцы могут получать несколько видов социальной помощи одновременно. Это не запрещено законодательством, особенно если речь идет о внутренних переселенцах, которые являются малообеспеченными семьями.
В то же время в Украине возникает дефицит рабочей силы. Значительная часть трудоспособного населения выехала за границу, еще немало мобилизовали. Поэтому работодатели столкнулись с проблемой, ведь найти квалифицированных специалистов становится все сложнее. К тому же правительство Украины должно найти способы вернуть украинских беженцев домой, ведь немало населения уже устроились в странах Европы, где они могут получать достойную заработную плату, поэтому вернуть их будет крайне сложно, особенно, если их имущество в Украине уничтожено в результате боевых действий. Поэтому чиновники должны найти способы мотивировать украинцев возвращаться, если этого не начать уже сейчас, то страна столкнется с последствиями уже в ближайшие годы.
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