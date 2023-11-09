Понад 1000 євро на людину: названо країну, де українські біженці отримують найвищі виплати

Українські біженці можуть розраховувати на соціальні виплати в більшості країн Європи. Так. В Бельгії виплачують 1140 євро на дорослого, в гривні це приблизно 45 429 гривень.

Про це повідомляють в аналітичному матеріалі EnableMe. Найбільші виплати передбачені для тих біженців, які в таких країнах:

Ірландія. 824 євро (32 836 гривень) для дорослого на місяць.

Німеччина. 502 євро (20 0024 гривні) на дорослого.

Франція. 426 євро (16 976 гривень) в місяць.

Великобританія. 300 євро (11 955 гривень) на одного.

Норвегія. 650 євро (25 902 гривень) на дорослого.

Швейцарія. 350-500 (від 13 974 до 19 925 гривень).

Програми соціальної підтримки українців в різних країнах Європи відрізняються. Сума коштів, яку українці отримують «на руки» може залежати від житла, складу сім’ї та статусу навчання чи пошуку роботи.

Розмір виплати також може змінюватися: в одних країнах суму допомоги збільшують, як і для своїх громадян. Наприклад, така практика діє в Німеччині. В інших же виплати планують скоротити через надмірне навантаження на бюджет, наприклад, така система діє в Ірландії.

Нагадаємо, що українці можуть отримувати кілька видів соціальної допомоги одночасно. Це не заборонено законодавством, особливо якщо мова йде про внутрішніх переселенців, які є малозабезпеченими сім’ями.

Водночас в Україні виникає дефіцит робочої сили. Значна частина працездатного населення виїхала за кордон, ще чимало мобілізували. Тож роботодавці зіткнулися з проблемою, адже знайти кваліфікованих спеціалістів стає все складніше. До того ж уряд України повинен знайти способи повернути українських біженців додому, адже чимало населення вже влаштувалися в країнах Європи, де вони можуть отримувати достойну заробітну плату, тож повернути їх буде вкрай складно, особливо, якщо їх майно в Україні знищене внаслідок бойових дій. Тож урядовці повинні знайти способи мотивувати українців повертатися, якщо цього не почати вже зараз, то країна зіткнеться з наслідками вже в найближчі роки.