Ще однак країна ЄС повідомила про скорочення підтримки українським біженцям: кого позбавлять виплат вже в 2024

В Німеччині після кількох місяців дискусій погодили зменшення виплат для українських біженців з 2024 року. Таким чином соціальну допомогу скоротять для тих, хто вже перебуває в Німеччині понад півтора року, а також тих, хто відмовиться від роботи. Також замість грошей почнуть видавати картки для оплати товарів та послуг першої необхідності.

Однак конкретний механізм дії таких карток не затверджений.

Як повідомляє видання DW, якщо біженці з України досі мали право на отримання соціальної допомоги (Bürgergeld) після 18 років отримання виплати врізаної виплати, то тепер така можливість буде лише через 36 місяців. Для безсімейних громадян це означатиме скорочення виплати на 92 євро та скорочення обсягу медичних послуг.

При цьому після 36 місяців людина все ще буде проживати в безкоштовному гуртожитку та отримувати харчування, а виплата скоротиться до суми, яка потрібна на проживання. Однак точну суму поки не називають.

Також з січня на одну людину в Німеччині будуть виділяти 7 500 євро на рік. А сума фінансування місцевої влади буде залежати від кількості біженців на конкретній території. Таким чином місцеві бюджети зможуть економити до мільярда євро на рік.

Також українці в Німеччині повинні будуть мінімум раз на півтора місяця звітувати про те, як вони шукають роботу. Водночас німецькі агенції з праці (Jobcenter) активно пропонуватимуть варіанти, від яких краще не відмовлятися.

Виплати скоротять для тих, хто не хоче працювати та відмовляється від пропозицій. При цьому міністр праці Німеччини наголошує на тому, що українські біженці готові працювати, адже в них є кваліфікація та бажання.

Водночас поки в Німеччині офіційно працює лише 19% українців працездатного віку. Це при тому, що в Польщі та Чехії цей показник сягає 65%. Причина такого високого рівня працевлаштування — скорочення грошових виплат.