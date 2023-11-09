ВПЛ объяснили, могут ли они получать несколько видов денежной помощи одновременно

Какие выплаты могут получать переселенцы и что для этого нужно.

В Украине действуют программы помощи украинцам, которые получили статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Поэтому какую помощь могут получить внутренние переселенцы.

Об этом сообщили специалисты “Юридического советника для ВПО” на своей странице в Facebook.

Согласно первому пункту “Постановления Кабмина №332 от 20 марта 2022 года) граждане могут рассчитывать на денежную помощь, если из-за полномасштабного вторжения вынуждены были покинуть свои дома и переместиться в другие регионы Украины.

Еще один вид денежной помощи – денежная помощь малообеспеченным семьям. На эти выплаты могут рассчитывать граждане, постоянно проживающие на территории Украины, а также другие малообеспеченные семьи в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

То есть для назначения этих двух видов денежной помощи принимают во внимание разные критерии: если для пособия на проживание ВПЛ главным условием является смена места жительства из-за войны, то для малообеспеченных ключевую роль играет материальное положение.

В соответствии с пунктом 16 Постановления Кабмина №332 от 20 марта 2022 года, размер выплаты на проживание внутренне перемещенных лиц не учитываются при исчислении общего дохода семьи для всех видов социальной помощи, предоставленные в соответствии с законодательством.

Это означает, что при обращении в органы социальной защиты населения по назначению помощи малообеспеченной семье в декларации о доходах и имущественном состоянии лиц не указывается помощь для лиц, которую они получают как внутренние переселенцы.

Также, если лицо уже получает любой вид государственной денежной помощи, который назначается органами социальной защиты населения, данные о размере этой помощи не учитываются этим органом без необходимости его декларировать. То есть действующее законодательство не запрещает получать сразу несколько видов государственной денежной помощи одновременно без последствий.