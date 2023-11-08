В Нафтогазе рассказали о “разбавленном” газе: почему пламя на плите меняет цвет

Среди украинцев довольно распространен миф о том, что газ в конфорках горит желтым или красным из-за плохого качества голубого топлива. На самом деле причина скрыта в неисправности оборудования. Цвет пламени меняется при недостаточном попадании в систему воздуха. Это очень опасный признак.

Как объясняют в Нафтогазе, к качеству газа изменение цвета не имеет никакого отношения. Первое, что надо сделать когда вы видите пламя не голубого цвета – обратиться в службу газа.

В общем цвет может меняться по множеству причин, но все они могут свидетельствовать о проблемах с плитой, которые могут привести к поломке или даже причинить вред здоровью. Поэтому если газ говорит желтым или красным, то это:

неправильно отрегулирована подача воздуха в плите;

загрязненное сопло плиты;

в помещении мало кислорода;

топливо подается под слишком низким давлением.

В Нафтогазе добавили, что если говорить о давлении в системе, то это означает неисправность которая быстро находится и не может быть постоянным явлением. За поддержанием надлежащего уровня давления отвечают облгазы.

Во всех остальных случаях проблема в вашем оборудовании. Делать это должны исключительно сертифицированные специалисты, ведь самостоятельное вмешательство в работу приборов может привести к утечке газа.

Относительно распространенного мифа о разбавленном газе, то это тоже лишь миф. Оказывается, что через украинскую распределительную систему газ также доставляется европейцам. А в ЕС на качество газа не жалуются.

Прежде чем топливо поступает в магистральный газопровод, специальные лаборатории проверяют его на соответствие нормам. На пути к бытовым приборам газ из магистральных газопроводов попадает в распределительные, а ими уже занимаются облгазы.

Каждый такой облгаз точно измеряет калорийность топлива и указывает данная на сайте. Также эта информация должна быть в платежках, она указана в трех единицах измерения – гигакалории, мегаджоули и киловатт-часы.