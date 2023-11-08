В Нафтогазе рассказали о “разбавленном” газе: почему пламя на плите меняет цвет

Среди украинцев довольно распространен миф о том, что газ в конфорках горит желтым или красным из-за плохого качества голубого топлива. На самом деле причина скрыта в неисправности оборудования. Цвет пламени меняется при недостаточном попадании в систему воздуха. Это очень опасный признак.
Как объясняют в Нафтогазе, к качеству газа изменение цвета не имеет никакого отношения. Первое, что надо сделать когда вы видите пламя не голубого цвета – обратиться в службу газа.
В общем цвет может меняться по множеству причин, но все они могут свидетельствовать о проблемах с плитой, которые могут привести к поломке или даже причинить вред здоровью. Поэтому если газ говорит желтым или красным, то это:
- неправильно отрегулирована подача воздуха в плите;
- загрязненное сопло плиты;
- в помещении мало кислорода;
- топливо подается под слишком низким давлением.
В Нафтогазе добавили, что если говорить о давлении в системе, то это означает неисправность которая быстро находится и не может быть постоянным явлением. За поддержанием надлежащего уровня давления отвечают облгазы.
Во всех остальных случаях проблема в вашем оборудовании. Делать это должны исключительно сертифицированные специалисты, ведь самостоятельное вмешательство в работу приборов может привести к утечке газа.
Относительно распространенного мифа о разбавленном газе, то это тоже лишь миф. Оказывается, что через украинскую распределительную систему газ также доставляется европейцам. А в ЕС на качество газа не жалуются.
Прежде чем топливо поступает в магистральный газопровод, специальные лаборатории проверяют его на соответствие нормам. На пути к бытовым приборам газ из магистральных газопроводов попадает в распределительные, а ими уже занимаются облгазы.
Каждый такой облгаз точно измеряет калорийность топлива и указывает данная на сайте. Также эта информация должна быть в платежках, она указана в трех единицах измерения – гигакалории, мегаджоули и киловатт-часы.
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