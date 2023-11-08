В мережу потрапила точна дата виходу S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Реліз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, нової гри української студії GSC Game World, відбудеться в середині лютого 2024 року.

Адміністратори “Вісника “Того Самого Сталкера” опублікували дорожню карту GSC Game World з розробки S.T.A.L.K.E.R. 2. Із документа випливає, що гра вийде в період із 12 до 23 лютого 2024 року. На думку авторів групи, якщо перенесення і станеться, то воно буде незначним.

З витоку також випливає, що до 12 лютого 2024 року розробники планують доробити патч першого дня. У грудні 2023 року GSC Game World планує завершити створення фінального білда гри.

Офіційно дату релізу розробники ще не оголошували. За останніми даними від GSC Game World, вихід гри заплановано на перший квартал 2024 року. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вийде на ПК, а також консолях Xbox Series X і S.