В Нафтогазі розповіли про “розбавлений” газ: чому полум’я на плиті змінює колір

Серед українців досить поширений міф про те, що газ в конфорках горить жовтим або червоним через погану якість блакитного палива. Насправді причина прихована в несправності обладнання. Колір полум’я змінюється при недостатньому потраплянні в систему повітря. Це дуже небезпечна ознака.

Як пояснюють в Нафтогазі, до якості газу зміна кольору не має жодного стосунку. Перше, що треба зробити коли ви бачите полум’я не блакитного кольору — звернутися до служби газу.

Загалом колір може змінюватися через безліч причин, але всі вони можуть свідчити про проблеми з плитою, які можуть призвести до поломки або навіть заподіяти шкоду здоров’ю. Тож якщо газ говорить жовтим або червоним, то це:

неправильно відрегульована подача повітря в плиті;

забруднене сопло плити;

в приміщені мало кисню;

паливо подається під надто низьким тиском.

В Нафтогазі додали, що якщо говорити про тиск в системі, то це означає несправність яка швидко знаходиться і не може бути постійним явищем. За підтримкою належного рівні тиску відповідають облгази.

У всіх інших випадках проблема у вашому обладнанні. Робити це повинні виключно сертифіковані спеціалісти, адже самостійне втручання в роботу приладів може призвести до витоку газу.

Щодо поширеного міфу про розбавлений газ, то це теж лише міф. Виявляється що через українську розподільну систему газ також доставляється європейцям. А в ЄС на якість газу не скаржаться.

Перш ніж паливо поступає в магістральний газопровід, спеціальні лабораторії перевіряють його на відповідність нормам. На шляху до побутових приладів газ з магістральних газопроводів потрапляє в розподільні, а ними вже займаються облгази.

Кожен такий облгаз точно вимірює калорійність палива та вказує дана на сайті. Також ця інформація повинна бути в платіжках, вона вказана в трьох одиницях виміру — гігакалорії, мегаджоулі та кіловат-години.