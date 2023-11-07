Год Дракона принесет богатство 4 знакам зодиака: прогноз от Тамары Глоба

Приближается 2024 год – год Зеленого Дракона. По китайскому календарю он наступит 10 февраля и принесет с собой возможности процветания для всех. Особенно успешным этот год будет для четырех представителей китайского зодиака. Астрологи уже назвали этих счастливчиков.

Кролик

Врожденная мягкость и существенность Кролика, его интеллект и способность адаптироваться станут гарантией успеха. В карьерном плане Кролики узнают, что их навыки и таланты пользуются большим спросом, что приведет к значительному продвижению на работе. В год Дракона им стоит делать инвестиции и начинать крупные финансовые дела. Все они будут успешными.

Обезьяна

Ум и креативность людей, родившихся в год Обезьяны получат немало возможностей. Они смогут успешно продемонстрировать свои навыки и реализовывать любые амбиции. Гороскоп указывает на то, что даже рискованные инициативы принесут успех. Обезьянам стоит сыграть в казино или купить лотерейный билет, фортуна будет их преследовать.

Дракон

Хозяевам года будет везти везде и во всем. Их харизма подкрепит и поможет реализовать врожденные амбиции. Поэтому Драконам стоит мечтать и ставить большие цели. Начать новый бизнес без опыта, успешно инвестировать и получить хороший доход – все это станет реальностью. Драконам стоит посвятить год закладке основ долгосрочного финансового роста и стабильности.

Собака

Чувство справедливости и преданность делу позволит Собакам собрать плоды своего труда. Все, что они делали ранее принесет результаты. Вложенные средства в год Дракона точно принесут доход. При этом будет везти не только в личных делах, но и на работе и на любовном фронте. Этот год будет просто идеальным, достаточно приложить усилия и они принесут неожиданные результаты. Не стоит бояться рисковать, ведь Дракон – это фантастическое существо, которое поможет реализовать даже самые нереальные цели.