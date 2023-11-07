Частина пенсіонерів в листопаді отримає пристойну надбавку: на скільки зростуть виплати

В Україні до кінця року не будуть проводити індексацію виплат чи масштабний перерахунок. Але пенсії деяких категорій громадян можуть зрости. Мова йде про українців, які досягають певного віку.

Про це йде мова в поясненні Пенсійного фонду України. Таким чином надбавку можуть отримати пенсіонери, які досягли такого віку:

від 70-74 років отримують по 300 гривень;

пенсіонери у віці від 75 до 79 років отримують по 456 гривень на місяць;

пенсіонери, які досягли 80 років можуть розраховувати на надбавку в розмірі 579 гривень на місяць.

Також в ООН повідомили про надання спеціальної надбавки українським пенсіонерам. На такий вид доплати можуть розраховувати три категорії населення, а саме:

громадяни, чия пенсія не перевищує трьох тисяч гривень;

особи, які не отримували грошову допомогу від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року;

пенсіонери, які проживають в прифронтовій зоні.

Надбавку від ООН будуть розраховувати на заступною формулою: від трьох тисяч гривень будуть віднімати суму пенсії, яку отримує особа. Отриманий результат і буде розміром доплати. Для кращого розуміння наведемо простий приклад, якщо пенсіонер, що підпадає під вище перераховані категорії, отримує лише 2 500 пенсії на місяць, то він може отримати надбавку у розмірі п’яти сотень гривень.

Нагадаємо, що навесні 2024 року в Україні пройде масштабна індексація пенсійних виплат. Це вже закладено в державний бюджет на новий рік. Найбільше підвищення у розмірі 2 600 гривень отримають ті пенсіонери, що отримують максимальну пенсію. Водночас вперше будуть застосовані спеціальні пенсійні бали. Поки невідомо, яким саме чином ця програма допоможе покращити рівень життя пенсіонерів, але саме так уряд намагається зробити пенсійні виплати більш справедливими. Адже зараз різниця між пенсіями тих, хто вийшов на заслужений відпочинок понад десять років тому та тими, хто став пенсіонером недавно, сягає тисячі гривень.