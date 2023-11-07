Рік Дракона принесе багатство 4 знакам зодіаку: прогноз від Тамари Глоба

Наближається 2024 рік — рік Зеленого Дракона. За китайським календарем він настане 10 лютого та принесе з собою можливості процвітання для всіх. Особливо успішним цей рік буде для чотирьох представників китайського зодіаку. Астрологи вже назвали цих щасливчиків.

Кролик

Вроджена м’якість та суттєвість Кролика, його інтелект та здатність адаптуватися стануть гарантією успіху. В кар’єрному плані Кролики дізнаються, що їхні навички та таланти користуються великим попитом, що призведе до значного просування на роботі. В рік Дракона їм варто робити інвестиції та починати великі фінансові справи. Всі вони будуть успішними.

Мавпа

Розум та креативність людей, що народилися в рік Мавпи отримають чимало можливостей. Вони зможуть успішно продемонструвати свої навички та реалізовувати будь-які амбіції. Гороскоп вказує на те, що навіть ризиковані ініціативи принесуть успіх. Мавпам варто зіграти в казино чи купити лотерейний квиток, фортуна буде їх переслідувати.

Дракон

Господарям року буде щастити всюди і в усьому. Їх харизма підкріпить та допоможе реалізувати вроджені амбіції. Тож Драконам варто мріяти та ставити великі цілі. Почати новий бізнес без досвіду, успішно інвестувати та отримати хороший дохід — все це стане реальністю. Драконам варто присвятити рік закладанню основ довгострокового фінансового росту та стабільності.

Собака

Почуття справедливості та відданість справі дозволить Собака зібрати плоди своєї праці. Все, що вони робили раніше принесе результати. Вкладені кошти в рік Дракона точно принесуть дохід. При цьому щаститиме не лише в особистих справах, але й на роботі та на любовному фронті. Цей рік буде просто ідеальним, достатньо докласти зусиль і вони принесуть несподівані результати. Не варто боятися ризикувати, адже Дракон — це фантастична істота, яка допоможе реалізувати навіть найбільш нереальні цілі.