Лишь один ингредиент и ваш утренний кофе превратится в очень полезный напиток

Кофе – это наверное самый любимый напиток миллионов людей по всему миру. Его пьют утром, чтобы проснуться, и в течение дня, чтобы насладиться. На кофе приглашают с целью встретиться и он действительно добавляет разговорам или прогулкам дополнительного шарма. Кофе для многих это способ взбодриться или получить моральное удовольствие. Но если добавить к нему всего лишь один ингредиент, то кофе может стать еще и полезным. Как приготовить такой напиток? Рассказываем.

Добавляйте к кофе мед

Рецепт подходит тем, кто не имеет аллергии на мед. Это не только отличный заменитель сахара, но и полезный ингредиент, который придаст кофе новые нотки как вкуса, так и аромата.

Вот, какой рецепт предлагают эксперты:

Кофе молотый – 50 гр. Вода – 2 стакана. Мед – четыре чайные ложки. Лимон – 3-4 мелкие частицы. Молотая корица (по желанию).

Сварите кофе привычным для вас способом: в турке, кофеварке или просто залив его кипятком. Разлейте кофе по чашкам, из вышеупомянутых ингредиентов должно получиться 3-4 порции. В каждую чашку предварительно добавьте кусочек лимона и меда. По желанию в напиток можно добавить немного корицы.

Несколько фактов, которые следует знать о кофе

Ну и для настоящих кофеманов мы подготовили несколько фактов, об этом замечательном напитке.

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Кофе полезен для здоровья. Он содержит множество антиоксидантов, а они в свою очередь предупреждают развитие воспалительных процессов, выводят из организма токсины и т.д. Научные исследования показывают, что регулярное употребление качественного кофе уменьшает риск заболеть сердечными болезнями. Хотя в народе наоборот считают, что кофе оказывает негативное влияние на сердце. Но, как видим это утверждение очень сомнительно. Кофе – это фрукт. Такая себе кофейная вишня, внутри которой есть зернышко, из которого и делают кофе.

Больше всего кофе выращивают в Бразилии, а в целом он растет в около 50 странах мира.