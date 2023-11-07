Лише один інгредієнт і ваша ранкова кава перетвориться на дуже корисний напій

Кава — це напевно найулюбленіший напій мільйонів людей по всьому світу. Її п’ють зранку, щоб прокинутися, протягом дня, щоб насолодитися. На каву запрошують з метою зустрітись і вона дійсно додає розмовам чи прогулянкам додаткового шарму. Кава для багатьох це спосіб збадьоритися або ж отримати моральне задоволення. Але якщо додати до неї всього лиш один інгредієнт, то кава може стати ще й корисною. Як приготувати такий напій? Розповідаємо.
Додавайте до кави мед
Рецепт підходить тим, хто немає алергії на мед. Це не лише чудовий замінник цукру, а й корисний інгредієнт, який додасть каві нових ноток як смаку, так і аромату.
Ось, який рецепт пропонують експерти:
- Кава мелена — 50 гр.
- Вода — 2 склянки.
- Мед — чотири чайні ложки.
- Лимон — 3-4 дрібні частинки.
- Мелена кориця (за бажанням).
Зваріть каву звичним для вас способом: у турці, кавоварці чи просто заливши її окропом. Розлийте каву по чашках, з вищезгаданих інгредієнтів має вийти 3-4 порції. У кожну чашку попередньо додайте шматочок лимона і мед. За бажанням в напій можна додати трішки кориці.
Кілька фактів, які варто знати про каву
Ну і для справжніх кавоманів ми підготували кілька фактів, про цей чудовий напій. Впевнені, вам буде цікаво це почитати:
- Кава корисна для здоров’я. Вона містить безліч антиоксидантів, а вони своєю чергою попереджають розвиток запальних процесів, виводять з організму токсини тощо.
- Наукові дослідження демонструють, що регулярне вживання якісної кави зменшує ризик захворіти на серцеві хвороби. Хоча в народі навпаки вважають, що кава негативно впливає на серце. Але, як бачимо, це твердження є дуже сумнівним.
- Кава це фрукт. Така собі кавова вишня, всередині котрої є зернятко, з якого й роблять каву.
Найбільше кави вирощують у Бразилії, а загалом вона росте у близько 50 країнах світу.
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