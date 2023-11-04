Появилась печальная новость о ноябрьских пенсионных выплатах для большинства украинцев

Раньше была информация, что пенсии будут повышать. Однако пока она не подтвердилась. В ноябре повышение выплат получает лишь отдельная категория пенсионеров, а именно претендующие на возрастную доплату. Речь идет о тех, кому исполнилось 70, 75 или 80 лет. И то, имейте в виду, что прибавка начисляется не с 1 числа каждого месяца, а именно с даты рождения. Поэтому родившимся в конце ноября и начале месяца могут прийти совершенно разные суммы доплат, а уже с декабря они будут в полном объеме. Что касается ближайшего повышения выплат, которое коснется всех, то его следует ожидать уже в 2024 году.

Также дополнительные выплаты могут получить пенсионеры из числа ВПЛ. Речь о тех, кто потерял трудоспособность или недополучил определенные пенсионные суммы за прошлые периоды. Эти средства финансирует ООН и речь о 2093 гривне на человека.

Как вырастут пенсии?

Сейчас еще несколько месяцев (до марта 2023 года) минимальная пенсия в Украине составит 2093 гривны. И только в марте следующего года она вырастет примерно на 250 гривен. Это случится в рамках ежегодной индексации, которая в следующем году затронет не только пенсии, но и минимальную зарплату. Последняя вырастет сначала до 7000, а затем до 8000 гривен.

До конца 2023 года все надбавки в дальнейшем остаются замороженными из-за большого дефицита бюджета. Восстановят ли их в 2024 году, пока неизвестно. Известно только о мартовской индексации. И то министерство социальной политики крайне недовольно этими цифрами, которые озвучило Министерство финансов. Мол, такие пенсии и зарплаты невозможны при той инфляции, которая сейчас наблюдается. Суммы доплат должны быть в разы больше, однако это недовольство от Минсоца вряд ли как-то повлияет на ситуацию.