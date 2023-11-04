Найближчі пару днів погода буде з сюрпризами: до чого готуватися?

Астрологи поділилися прогнозом погоди на найближчі пару днів. Кажуть, вона буде зовсім не типовою для останнього місяця осені. Зазвичай в цей період вже суттєво холоднішає, а інколи навіть бувають перші денні заморозки. Цього року осінь дуже лояльна, і аномально тепла. Початок листопада тому не виключення. По всій території України буде спостерігатися тепла погода, аж до 7 числа включно. Однак, в західних регіонах попереджають про сильний вітер. Він подекуди буде штормовим, та може створювати небезпечні ситуації, як от обриви гілок з дерев, дротів тощо.

“Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. 3-4 листопада у західних областях пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпеки жовтий“, – йдеться у повідомленні від Укргідромедцентру.

Очікуються й затяжні дощі. Зокрема 5 та 7 листопада на більшості території будуть затяжні дощі. Майже грозовими вони очікуються на заході та півночі країни.

З’являються перші прогнози на зиму

Спираючись на досвід минулої зими, коли Україна була без світла, а відповідно без опалення, українцям вкрай важливо якою буде погода. Синоптики втішають, і кажуть, що зима 2023-2024 не буде холоднішою ніж попередня, а можливо навіть теплішою. Це чудово, адже минулого року сильних та затяжних морозів майже не було. Вони традиційно припали на кінець зими, а саме лютий.

Перший сніг цьогоріч випаде приблизно наприкінці листопада. Тоді ж українцям слід готуватися до різкого похолодання. З теперішніх +10-11 градусів, стовпчики термометра різко опустяться до нульової температури, або навіть мінусової, а вночі й зовсім буде мороз (до -4 градусів). Синоптики стверджують, що перший сніг цьогоріч може залишитися на довго, а не розтанути за один день. Мовляв, на той період припадає холодна погода, тож це сприятиме тому, що сніговий покрив довго не сходитиме.