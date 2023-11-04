В ближайшие пару дней погода будет с сюрпризами: к чему готовиться?

Астрологи поделились прогнозом погоды на ближайшие пару дней. Говорят, она будет совсем не типичной для последнего месяца осени. Обычно в этот период уже становится холоднее, а иногда даже бывают первые дневные заморозки. В этом году осень очень лояльная и аномально теплая. Начало ноября тому не исключение. На всей территории Украины будет наблюдаться теплая погода, вплоть до 7 числа включительно. Однако в западных регионах предупреждают о сильном ветре. Он кое-где будет штормовым, но может создавать опасные ситуации, такие как обрывы веток из деревьев, проволок и т.д.

“Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. 3-4 ноября в западных областях порывы ветра 15-20 м/с. И уровень опасности желтый”, — говорится в сообщении от Укргидромедцентра.

Ожидаются затяжные дожди. В частности, 5 и 7 ноября на большинстве территории будут затяжные дожди. Практически грозовыми они ожидаются на западе и севере страны.

Появляются первые прогнозы на зиму

Опираясь на опыт минувшей зимы, когда Украина была без света, а соответственно без отопления, украинцам крайне важно, какой будет погода. Синоптики утешают, и говорят, что зима 2023-2024 не будет холоднее предыдущей, а возможно даже теплее. Это отлично, ведь в прошлом году сильных и затяжных морозов почти не было. Они традиционно пришлись на конец зимы, а именно февраль.

Первый снег в этом году выпадет примерно в конце ноября. Тогда украинцам следует готовиться к резкому похолоданию. С нынешних +10-11 градусов, столбики термометра резко опустятся до нулевой температуры или даже минусовой, а ночью и вовсе будет мороз (до -4 градусов). Синоптики утверждают, что первый снег может остаться на долго, а не растаять за один день. Мол, на тот период приходится холодная погода, так что это будет способствовать тому, что снежный покров долго не будет сходить.