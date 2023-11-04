Клієнти компанії Vodafone будуть у захваті: тарифний план можна не оплачувати кожного місяця

Зазвичай всі абоненти, які користуються різними тарифними планами, неважливо якого оператора, сплачують щомісячну абонплату. Для багатьох це нормально, тоді як інші інколи забувають це вчасно зробити, що створює для них певні незручності. Так ось, компанія Водафон пропонує для своїх клієнтів чудову послугу, а саме річну підписку на кожен з існуючих тарифних планів. Мало того, що на весь рік можна забути про поповнення телефону, так ще й зекономити. Адже як то кажуть “гуртом дешевше”.

Що відомо про річну підписку від Водафон?

Інформацію про річну підписку можна детально прочитати на сайті компанії, а підключити її можна через додаток “Мій Vodafone”. В меню потрібно обрати “Доступні послуги” і потім “Річна підписка”. І ось, як вдасться зекономити на кожному з тарифних планів:

Найдоступніший тарифний план називається Joyce Start і при щорічні й підписці він коштуватиме 1980 гривень. Якщо розділити цю суму на 12 місяців, то вийде по 165 гривень за місяць, т оді як оплачуючи щомісяця (4 тижні) потрібно заплатити 180 гривень. Цей тариф, між іншим, доволі якісно наповнений. Він включає 800 хвилин для дзвінків по Україні, 15 ГБ мобільного інтернету, та додаткових 10 ГБ для окремих додатків. Також тариф дозволяє спілкуватися й у роумінгу. Він надає для цього 100 хвилин та 10 Гб. Також є пакет середньої вартості Joice Pro, який коштує 2530 гривень на рік, або 230 гривень на чотири тижні. Тут ще більше хвилин та необмежений доступ до всіх мобільних додатків та месенджерів. І найдорожчий тарифний план “Джойс Макс” обійдеться у 3300 гривень на рік, або 300 гривень на 4 тижні.

Останній пакет має максимальне наповнення, а саме 1600 хвилини дзвінків по Україні, 50 Гб інтернету, та звісно ж дзвінки й гігабайти у роумінгу.